Макрон обратился к Путину с жестким требованием

Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года во время инцидента в Керченском проливе, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

"Во время телефонного разговора в среду, 2 января, Эммануэль Макрон обратился к своему российскому коллеге с требованием как можно быстрее освободить удерживаемых в РФ украинских моряков, так и захваченные украинские военные судна",— сказано в сообщении.

Отметим, что в конце декабря 2018 года Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обнародовали совместное заявление с требованием к Москве освободить украинских военнослужащих, захваченных россиянами в Керченском проливе.Кроме того, хозяин Елисейского дворца приветствовал достигнутую 27 декабря 2018 года договоренность о так называемом "новогоднем перемирие" на Донбассе и призвал к полному и длительному соблюдению режима прекращения огня.

Еще одной темой беседы глав двух государств стал сирийский вопрос. Макрон частности призвал своего российского коллегу сохранить курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), учитывая их важность в борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИД).

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