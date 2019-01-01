НБУ оштрафовал дочку российского "Сбербанка" - первые подробности

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НБУ наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Регулятор напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Указано, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключаются в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.