В МинВОТ сообщили о новой проблеме с Крымским мостом

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В пресс-службе МинВОТ сообщают, что из-за неправильного проектирования железнодорожных подходов к Крымскому мосту Российская Федерация в очередной раз отложила сроки введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Вследствие этого в железнодорожном тоннеле произошло непредвиденный сдвиг породы, передает ONLINE.UA.

Указано, что из-за ошибки проектировщиков оккупантам придется дополнительно выделить почти 3 миллиарда рублей для завершения строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту, о чем свидетельствует распоряжение правительства России от 27 декабря. "Оказалось, что существующие грунты нельзя использовать для устройства насыпи под железнодорожное полотно. Во время строительства установлено, что фактические свойства почв существенно отличаются от тех, что были использованы во время проектирования", – добавляют в ведомстве. Также указано, что в железнодорожном тоннеле, который строится в районе поселка Октябрьское, рядом с местом проведения археологических раскопок Биели в 2018 году произошел непредвиденный сдвиг породы — это повредило крепления тоннеля.

Напомним, на Керченском мосту зафиксировано несколько критически опасных участков. Два из них находятся на территории острова Тузла, где часть косы проседает со скоростью до 90 мм в час. Там замечены вертикальные смещения арок моста.

Ранее сообщалось, что смещение арок на Керченском мосту может нести угрозу жизни и здоровью людей. Там не исключают, что сложные погодные условия зимой могут ухудшить ситуацию со смещением Керченского моста, что негативно отразится на его устойчивости.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.