Нацбанк разрешил обменивать валюту в банкоматах и терминалах

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В НБУ сообщают, что в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно по проведению обмена валют через платежные устройства, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Для введения новых требований, касающихся применения регистратора расчетных операций при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период... Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года", — говорится в сообщении.

В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Стоит отметить, что по состоянию на 2 января ни один из банков не анонсировал услугу покупки валют в банкоматах и терминалах.

Как сообщал ONLINE.UA, аналитики группы компаний Forex Club прогнозируют, что в январе 2019 года курс валют в Украине будет колебаться в пределах 27,75-29 гривен за доллар, а евро – в пределах 31,5-33 гривен за евро.