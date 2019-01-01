Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанатов дерзкими фото

Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанатов дерзкими фото

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Майлі Сайрус (фото — flickr.com)

Популярная певица Майли Сайрус с семьей и женихом поехала отдыхать в горы, чтобы отпраздновать медовый месяц и Новый год. Новые фото красотка опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что в то время, как большинство знаменитостей пишут "итоги года" в социальных сетях и поздравляют поклонников с праздником, Сайрус тоже вспомнила про Новый год в Instagram, но сделала это в традиционной для нее эпатажной манере.

На фото певица позирует или с бутылкой шампанского в руках, или показывает средние пальцы в камеру.

"Такое же *****, Новый год", – написала Майли в подписи.

Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанатов дерзкими фото (1)

Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанатов дерзкими фото (2)

Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанатов дерзкими фото (3)

Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанатов дерзкими фото (4)

Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанатов дерзкими фото (5)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее американская певица Майли Сайрус шокировала своих поклонников, рассказав историю о досуге в ее семье. Она призналась, что после перерыва вновь начала курить марихуану. Однако не это признание шокировало общественность, а информация о человеке, которая стимулирует Майли это делать. По словам певицы, ее мама Тиш Сайрус составляет компанию в таком отдыхе. Происходит это не часто, однако по инициативе 51-летней женщины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Майли Сайрус, фото, Новый год
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