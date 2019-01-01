Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанатов дерзкими фото

Популярная певица Майли Сайрус с семьей и женихом поехала отдыхать в горы, чтобы отпраздновать медовый месяц и Новый год. Новые фото красотка опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.
Стоит отметить, что в то время, как большинство знаменитостей пишут "итоги года" в социальных сетях и поздравляют поклонников с праздником, Сайрус тоже вспомнила про Новый год в Instagram, но сделала это в традиционной для нее эпатажной манере.
На фото певица позирует или с бутылкой шампанского в руках, или показывает средние пальцы в камеру.
"Такое же *****, Новый год", – написала Майли в подписи.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее американская певица Майли Сайрус шокировала своих поклонников, рассказав историю о досуге в ее семье. Она призналась, что после перерыва вновь начала курить марихуану. Однако не это признание шокировало общественность, а информация о человеке, которая стимулирует Майли это делать. По словам певицы, ее мама Тиш Сайрус составляет компанию в таком отдыхе. Происходит это не часто, однако по инициативе