В Украине планируют перекрывать дороги: что случилось

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4-5 января в Украине патрульная полиция усилит несения службы, а также привлечет дополнительное количество личного состава для патрулирования дорог из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий мы приняли меры по усиленному несению службы в тех регионах, где ожидается циклон, усиление контроля за состоянием дорог, постоянного мониторинга ситуации и привлечение максимального количества личного состава", — сказал он.

По его словам, в среднем ежедневно будут работать более 1500 полицейских.

"Хочу сообщить, что в среднем круглосуточно будет вовлечен 1591 полицейский для патрулирования, из которых 398 — для патрулирования дорог государственного значения", — добавил Белошицкий.

Также отмечается, что и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак призвал руководителей областей, где ожидается ухудшение погодных условий, перекрывать движение основных транспортных коридоров в случае необходимости.

Как сообщал ONLINE.UA, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что активний циклон в ближайшие дни существенно усложнит погодные условия в Украине до первого уровня опасности.