Луну впервые сфотографировали с обратной стороны

Луну впервые сфотографировали с обратной стороны

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Фото: pixabay.com

Китайский аппарат Чанъэ-4 передал на Землю первый снимок, сделанный с обратной стороны Луны. Он был сделан во время его посадки, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Китайского национального космического управления.

Фотография была сделана вблизи поверхности спутника в 11:40 по местному времени.

Стоит отметить, что Чанъэ-4 является первым аппаратом в истории, который совершил посадку на обратной стороне небесного тела. Высадка аппарата произошла в бассейне Эйткена в районе Южного полюса Луны.

"В ближайших планах миссии — сбор данных о геологическом строении спутника Земли, а также проведение ряда низкочастотных радиоастрономических наблюдений", — сказано в сообщении.

Обратная сторона Луны — часть лунной поверхности, которую не видно с Земли. Период вращения Луны вокруг Земли равен периоду его вращения вокруг своей оси, поэтому к Земле он обращен всегда одной стороной. Морей, в отличие от видимой стороны, почти нет. Иногда ее ошибочно называют темной стороной Луны (Dark side of the Moon), но это не так — Солнцем эта сторона освещается не меньше, чем видимая.

Луну впервые сфотографировали с обратной стороны (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США умер известный астронавт-исследователь Джон Янг, который дважды летал на Луну и командовал первым полетом космического шаттла. Причиной смерти Янга стала пневмония.

Источник: ONLINE.UA Теги: космос, Земля, Луна, зворотний бік
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