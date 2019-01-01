"Объясните нам это": США обратились к РФ с новым требованием

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Власти США требуют больше информации по делу бывшего американского морского пехотинца Пола Вилана, задержанного ФСБ России по подозрению в шпионаже. С данным заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Если задержание не обосновано, то мы будем требовать его немедленного возвращения", — сказал Помпео.

Американский посол в РФ Джон Гантсман 2 января посетил Вилана, которого удерживают в следственном изоляторе Лефортово в Москве.Брат Вилана сказал, что консульские работники сообщили ему, что Пол в порядке и выглядит здоровым.

Напомним, ФСБ сообщила о задержании Вилана 31 декабря и заявила, что тот "проводил шпионскую акцию".На следующий день его брат рассказал, что Вилан приехал в Россию на свадьбу своего друга. Дэвид Уилан также сообщил, что Пол раньше служил в морской пехоте США, но затем уволился в запас.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее СБУ разоблачила группу интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в выборы президента Украины в 2019 году. На данный момент их деятельность заблокирована в сети.