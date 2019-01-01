"Поехали, детка": Уайт бросил вызов Уайлдеру

"Поехали, детка": Уайт бросил вызов Уайлдеру

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Діллан Вайт (фото — flickr.com)
Боксер Диллиан Уайт бросил вызов чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру, а также раскритиковал прошлого соперника американца — Тайсона Фьюри, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sky Sports.
"Поехали, детка. У Уайлдера есть сила, но хорошему боксеру сразу понятно, что его удары видны за десять миль. Он слишком сильно размахивает, и у него нет никаких навыков, никакого боксерского IQ. Фьюри долговязый и неудобный, но он не так уж и силен, и его реально потрясти. Это постоянно происходит. По нему целяли в большинстве боев. Я бы точно отправил в нокаут Тайсона Фьюри. У меня нет сомнений, когда речь заходит к тому, смогу ли я нокаутировать Тайсона Фьюри", — говорит британский боксер.
Отметим, что недавно Уайт, проигрывая на карточках судей, мощным ударом отправил Дерека Чисору в нокаут.
Источник: ONLINE.UA Теги: Диллан Вайт, Деонтей Уайлдер, бокс, бой
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