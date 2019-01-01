Эксперт объяснил, почему РФ не решится на широкомасштабную войну в Афганистане

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Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что Россия не решится на широкомасштабную войну с исламистами в Афганистане, передает ONLINE.UA со ссылкой на 24 Канал.

"Россия не пойдет в Афганистан. Зачем? СССР уже имел негативный опыт широкомасштабного вторжения в Афганистан. В результате туда пришли американцы. Афганистан не та страна, проблемы которой могут быть решены путем масштабной войны. Хотя Россия будет вынуждена защищать границы центральноазиатских республик, которые Путин считает сферой своего влияния. Но на широкомасштабную военную операцию Путин не пойдет", — говорит эксперт.

Кроме того, он отметил, что призывы Трампа к России о совместной борьбе с исламистами в Афганистане не надо воспринимать слишком серьезно.

"Что касается заявлений Трампа, все давно знают, с кем имеют дело. Трамп – "мистер Хаос" в международной политике. Все заявления Трампа в значительной степени – заявления человека, который настолько доверяет своей интуиции, что не обращает внимания на государственные институты. И это порождает лишь смятение. Единые системные действия президента США мир видит тогда, когда он прислушивается к своим советникам", — добавил Семиволос.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Россию, Пакистан и Индию принимать более активное участие в войне в Афганистане.