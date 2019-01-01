"Снежная королева": Кайли Дженнер выбрала новый впечатляющий образ

Кайлі Дженнер (фото — instagram.com/kyliejenner)

Популярная модель и звезда социальных сетей Кайли Дженнер опубликовала снимки, на которых она изображена с новым оттенком волос — пепельно-голубым. Новый образ знаменитости вызвал восторг, а снимки набрали более 6 миллионов лайков каждый, передает ONLINE.UA.

На первой фотографии красавица в очень откровенном вечернем наряде с глубоким декольте.

Пользователи оставили множество восторженных отзывов девушке, отметив эффектный "ледяной оттенок ее волос. А кое-кто даже намекнул, что она превосходит внешне свою сестру-супермодель Кендалл.

"Снежная королева; нельзя быть настолько идеальной; какой страстный взгляд; сколько раз можно менять цвет волос? нам это уже надоело; образ достаточно эпатажный, однако эффектный; она имеет вкус; какая же ты красавица; подруга намного красивее; хочу видеть тебя только брюнеткой", — пишут фанаты в комментариях к фото.