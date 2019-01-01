"Снежная королева": Кайли Дженнер выбрала новый впечатляющий образ

"Снежная королева": Кайли Дженнер выбрала новый впечатляющий образ

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Кайлі Дженнер (фото — instagram.com/kyliejenner)
Популярная модель и звезда социальных сетей Кайли Дженнер опубликовала снимки, на которых она изображена с новым оттенком волос — пепельно-голубым. Новый образ знаменитости вызвал восторг, а снимки набрали более 6 миллионов лайков каждый, передает ONLINE.UA.
 
На первой фотографии красавица в очень откровенном вечернем наряде с глубоким декольте.
Пользователи оставили множество восторженных отзывов девушке, отметив эффектный "ледяной оттенок ее волос. А кое-кто даже намекнул, что она превосходит внешне свою сестру-супермодель Кендалл.
 
"Снежная королева": Кайли Дженнер выбрала новый впечатляющий образ (1)
 
"Снежная королева": Кайли Дженнер выбрала новый впечатляющий образ (2)
"Снежная королева; нельзя быть настолько идеальной; какой страстный взгляд; сколько раз можно менять цвет волос? нам это уже надоело; образ достаточно эпатажный, однако эффектный; она имеет вкус; какая же ты красавица; подруга намного красивее; хочу видеть тебя только брюнеткой", — пишут фанаты в комментариях к фото.
Напомним, ранее известный итальянский модельер Стефано Габбана резко раскритиковал членов известного семейства Кардашьян, прославившееся благодаря реалити-шоу. Указано, что модельер под одним из постов в социальной сети написал оскорбительный комментарий в адрес семьи: "Самые дешевые люди в мире".
Источник: ONLINE.UA Теги: Кайли Дженнер, волосы, образ, фото
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