Стало известно, когда в Украине возобновятся проверки бизнеса

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В Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса, который действовал до 31 декабря 2018 года. Действие закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" прекращено 1 января 2019 года, передает ONLINE.UA.

Отметим, ранее в Кабмине сообщили, что инспекционная система в Украине трансформируется в направлении рискоориентированного подхода.

"Инспекционные органы будут фокусироваться на прозрачной оценке субъектов хозяйствования и предупреждении налоговых рисков, а бизнес — знать, когда и почему к нему придет инспектор", — говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что 26 инспекционных органов с 33 открыли информацию о своих проверках. В единой системе опубликовано около 250 тыс. планов и около 48 тыс. результатов уже проведенных проверок.

Государственная фискальная служба также сформировала план-график документальных проверок на 2019 год. В него включены почти 5 тыс субъектов хозяйствования по объемам задекларированных доходов за 2017 год — 1,14 трлн гривен.

Напомним, мораторий на проверки бизнеса в Украине действовал с 2014 года. Это решение принималось с целью остановить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, с помощью чего исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, какие изменения ожидают украинцев в 2019 году.