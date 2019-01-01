И снова украинец: назван лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene

Популярное издание BoxingScene назвало абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает ONLINE.UA.
СМИ отмечает, что в 2018 году Усик выиграл все три поединка, в которых завоевал три чемпионских пояса и стал абсолютным чемпионом мира, защитив свои титулы. Украинец доминировал в первом тяжелом весе.Также эксперты отметили, что Усик все три поединка провел на территории соперников.
"В 2019 году Усик перейдет в тяжелый вес. Если его первый бой будет успешным, то вскоре он сможет претендовать на бой против британца Энтони Джошуа, который является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.Также на награду претендовали Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака и Джош Уоррингтон", — сказано в сообщении.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Усика назвал боксером 2018 года также и автритетный американский телеканал ESPN. Эксперты издания отметили, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.