И снова украинец: назван лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene

И снова украинец: назван лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene

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Фото: pixabay.com

Популярное издание BoxingScene назвало абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает ONLINE.UA.

СМИ отмечает, что в 2018 году Усик выиграл все три поединка, в которых завоевал три чемпионских пояса и стал абсолютным чемпионом мира, защитив свои титулы. Украинец доминировал в первом тяжелом весе.Также эксперты отметили, что Усик все три поединка провел на территории соперников.

"В 2019 году Усик перейдет в тяжелый вес. Если его первый бой будет успешным, то вскоре он сможет претендовать на бой против британца Энтони Джошуа, который является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.Также на награду претендовали Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака и Джош Уоррингтон", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Усика назвал боксером 2018 года также и автритетный американский телеканал ESPN. Эксперты издания отметили, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.

Источник: ONLINE.UA Теги: BoxingScene, рейтинг, бокс, Александр Усик
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