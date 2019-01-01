И снова украинец: назван лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene

Популярное издание BoxingScene назвало абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает ONLINE.UA.

СМИ отмечает, что в 2018 году Усик выиграл все три поединка, в которых завоевал три чемпионских пояса и стал абсолютным чемпионом мира, защитив свои титулы. Украинец доминировал в первом тяжелом весе.Также эксперты отметили, что Усик все три поединка провел на территории соперников.