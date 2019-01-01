Дипломат рассказал, как Россия пыталась "похоронить" вопрос Крыма в ООН

Дипломат рассказал, как Россия пыталась "похоронить" вопрос Крыма в ООН

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Фото: wikipedia.org

Власть РФ утверждает, что ООН якобы не выделит необходимых средств для выполнения последней "крымской" резолюции по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове. Однако такие утверждения РФ является манипуляцией и искажением информации. Об этом сообщил украинский дипломат Владимир Ельченко, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Так, российские СМИ заявили о якобы отказе ООН выделять средства на выполнение резолюции. Ельченко подчеркнул, что такая выдумка РФ направлена на людей, которые не знают "внутренней ООНовской кухни". По его словам, для работы над этим документом и нужны услуги эксперта, которые предусматривают финансирование в 70 тысяч долларов из бюджета ООН.

Однако российская делегация все равно пыталась использовать финансовый вопрос для блокирования документа.

"Россия заблокировала выделение этой суммы... Они пытались эту резолюцию вообще "похоронить" уже в финкомитете, чтобы она даже не была вынесена на одобрение ГА ООН", — говорит дипломат.

Однако планы РФ провалились, а российские дипломаты заявили про «крупную сумму средств, которая непонятно куда будет потрачена".

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.

Источник: Укрінформ Теги: Украина, РФ, ООН, Крым
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