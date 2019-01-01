Ситуация в Донбассе напряженная: штаб ООС сообщил о раненых

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Ситуация на Донбассе остается напряженной: за прошедшие сутки боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении", — подчеркнули в штабе.

Указано, что в ответ на провокации боевиков подразделения ОС применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 3 января, 2 оккупантов получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", — говорится в отчете.

Как сообщал ONLINE.UA, боевики с первых часов введенного на Донбассе режима "Тишина" начали провоцировать украинских военных и срывать новогоднее перемирие. Из гранатометов они атаковали позиции ООС недалеко от Железного на Горловском направлении.