Польша хочет изменить "нормандский формат": как и зачем

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины и изменить "нормандский формат", передает ONLINE.UA со ссылкой на Handelsblatt.

"Я думаю, что до так называемого нормандского формата (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так... Нас могут представлять только европейские учреждения, в данном случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. — ред.), а не другие страны", – заявил дипломат.

Стоит отметить, недавно в Германии анонсировали возобновление диалога в "нормандском формате" в январе на уровне советников лидеров стран. Последняя встреча в таком формате состоялась 11 декабря.

"нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе невозможен из-за принципиальной позиции Кремля.