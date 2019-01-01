СМИ узнали, кто может возглавить Пентагон

СМИ узнали, кто может возглавить Пентагон

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Фото: wikipedia.org

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба на должность главы Пентагона. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

"По словам трех чиновников, Трамп рассматривает Уэбба на пост следующего министра обороны. Уэбб — откровенный противник войны в Ираке", — сказано в сообщении. 

Что интересно, Уэбб является демократом, а не республиканцем, однако он разделяет взгляды Трампа в некоторых важных вопросах. В частности, он — сторонник более жестких мер в противостоянии с Китаем.

Кроме того, отмечается, что представители вице-президента Майка Пенса и Мика Малвени, руководителя аппарата Белого дома, уже контактировали с Уэббом.
Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис объявил о своей отставке в знак протеста против решения Трампа вывести войска США из Сирии. В своем письме об отставке он сказал, что оставит администрацию 28 февраля.
Как сообщал ONLINE.UA, в Пентагоне заявили, что военные США и НАТО могут не успеть остановить российские войска в случае их вторжения в Польшу и страны Балтии.
Источник: ONLINE.UA Теги: Пентагон, США, Дональд Трамп, отставка
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