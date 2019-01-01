"Он убивает Украину": власть Польши сделала резонансное заявление

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что газопровод "Северный поток-2 " из России в Германию угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Берлина, передает ONLINE.UA со ссылкой на Handelsblatt.

Он утверждает, что данный проект ударит по прибыли Украины.

"Газопровод разрушает последствия санкций, "Северный поток-2 " убивает Украину. Когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезную прибыль, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией", — заявил он.

По словам дипломата, Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию. Германия – антиевропейскую, они часто думают, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с "Северным потоком-2 " это не так.

Также министр добавил, что в основном политика Польши и Германии относительно конфликта между Россией и Украиной является одинаковой.

"В определенной степени мы также соглашаемся в деле реакции ЕС на российскую агрессию, чтобы с помощью санкций передать России сигнал. Но мы хотим более решительных действий", — говорит он.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.