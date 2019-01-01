Шокирующая сумма: насколько выросла задолженность США при президентстве Трампа

Шокирующая сумма: насколько выросла задолженность США при президентстве Трампа

  |  Мир   |   Читати українською
Дональд Трамп (фото — flickr.com)

За два года президентства Дональда Трампа государственный долг США вырос на $ 2 триллиона, побил почти 70-летний рекорд по отношению к размеру ВВП страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на статистические данные американского Минфина, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что государственный долг на конец 2018 года составлял 78% ВВП – 21,9 триллионов долларов и это самый высокий показатель с 1950 года. Также дефицит бюджета вырос с 3,5% в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. Это подтверждают данные управления Конгресса США по бюджету.

"В целом же долг США рос ускоренными темпами после финансового кризиса 2008 года, когда Конгресс и администрация Обамы одобрила финансирование стимулов для того, чтобы сохранить экономику на плаву. Задолженность начала уменьшаться в начале срока президентства Трампа, но в 2018 году снова пришла к росту из-за налоговой реформы, которую провели в США в конце 2017 года", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что это особенно непривычно для такой мощной экономики как США без новых значительных затрат. Если никаких изменений не произойдет, бюджетный комитет Конгресса прогнозирует, что госдолг увеличится до 96% ВВП в 2028 году.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Трамп нечаянно рассекретил лицо команды "морских котиков" ВМС США во время своего неожиданного визита в Ирак.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Дональд Трамп, долг, ВВП
Новости других СМИ
"Мы серьезно настроены": США пригрозили Кремлю
"Мы серьезно настроены": США пригрози...
РФ не может ввести железнодорожное сообщение через Керченский пролив - известна причина
РФ не может ввести железнодорожное сообщение че...
Порошенко неожиданно обратился к другим кандидатам в президенты
Порошенко неожиданно обратился к другим кандида...
В Меджлисе объяснили, как заставить Путина пойти на уступки
В Меджлисе объяснили, как заставить Путина пойт...
"Он убивает Украину": власть Польши сделала резонансное заявление
"Он убивает Украину": власть Польши с...
СМИ узнали, кто может возглавить Пентагон
СМИ узнали, кто может возглавить Пентагон
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги