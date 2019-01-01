Порошенко неожиданно обратился к другим кандидатам в президенты

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко призвал политические силы и кандидатов в президенты своим примером засвидетельствовать "высокое качество избирательного процесса". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Высокое качество избирательного процесса – визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высшую государственную должность засвидетельствовать это своим примером", — написал он.

Кроме того, он отметил, что необходимо обеспечить должное наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

"Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства", — добавил президент.

Напомним, недавно Порошенко заявил, что Российская Федерация начала реализацию сценария вмешательства в выборы в Украине и Молдове, проведение которых запланировано на 2019 год. Он также подчеркнул, что Россия старается использовать современные информационные технологии, в частности для дискредитации руководства соседних государств.