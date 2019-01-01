РФ не может ввести железнодорожное сообщение через Керченский пролив - известна причина

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В Министерстве временно оккупированных территорий сообщают, что в результате неправильного проектирования железнодорожных подходов к Керченскому мосту Россия в очередной раз отложила сроки введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Из-за ошибки проектировщиков ЗАО "Ленпромтранспроект" (г. Санкт-Петербург) правительству Российской Федерации придется дополнительно выделить почти 3 миллиарда рублей (44 млн долл.) для завершения строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту, о чем свидетельствует распоряжение Правительства России от 27.12.2018 № 2957-р ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что существующие грунты нельзя использовать для насыпи под железнодорожное полотно. Во время строительства установлено, что фактические свойства почв существенно отличаются от тех, что были использованы во время проектирования ЗАО "Ленпромтранспроект".

"В связи с отсутствием в достаточном объеме необходимых строительных материалов, в ноябре 2018 года встретились представители оккупационных властей Крыма и Абхазии. Во время встречи они говорили о возможности поставок на временно оккупированный полуостров материалов (щебень, песок, гравий) для строительства трассы "Таврида" и о расширении ассортимента торговли прочими строительными материалами", — передает ведомство.