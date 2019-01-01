"Мы серьезно настроены": США пригрозили Кремлю

Майк Помпео (фото — flickr.com)

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США настроены на серьезный ответ России за ее поведение на международной арене. Однако при этом Вашингтон ищет возможности для сотрудничества с Москвой, однако там не отвечают взаимностью, передает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

Дипломат подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд мер против России. Помпео отмечает, что "поведение РФ на международной арене нельзя назвать хорошим". "Нынешняя администрация США настроена очень серьезно в том, что касается ответа... Однако американская сторона продолжает поиски возможностей для сотрудничества. Стараемся найти такие возможности, где американские и российские интересы пересекаются, даже если наши ценности не совпадают. Целью такого сотрудничества в Вашингтоне считают возможность совместной работы с Москвой над ключевыми вопросами мирового порядка дня", — заявил он. Однако, по словам Посмео, в Кремле не отвечают взаимностью. Госсекретарь отмечает, что Вашингтон продолжит прилагать усилия для осуществления диалога.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь США Майк Помпео обвинил власти РФ в нарушении договоренностей по Сирии.