Ангел Victoria's Secret показала, как должен выглядеть идеальный пресс

Популярная модель и ангел Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в своих социальных сетях соблазнительные фото с недавнего отдыха перед Новым годом. Фотографии красавица распространила на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.
Известно, что Рози отправилась отдыхать вместе со своим
"Это просто идеальный пресс; недостижимая мечта для многих; шикарная фигура и шикарная женщина; самая красивая модель на свете; а какие же стройные ножки; пресс — это не главное для женщины; больше фото — ты прекрасна; чрезвычайная красота", — пишут фанаты модели в комментариях к фото.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная супермодель Джиджи Хадид снялась в необычной фотосессии, которая повергла в шок большинство поклонников звезды. На новой фотографии на плечах красавицы лежит обнаженная девушка.