Ангел Victoria's Secret показала, как должен выглядеть идеальный пресс

Ангел Victoria's Secret показала, как должен выглядеть идеальный пресс

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Розі Хантінгтон-Уайтлі (фото — instagram.com)

Популярная модель и ангел Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в своих социальных сетях соблазнительные фото с недавнего отдыха перед Новым годом. Фотографии красавица распространила на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Известно, что Рози отправилась отдыхать вместе со своим 51-летним женихом Джейсоном Стэтхэмом и их сыном Джеком в теплые края. Известная модель не забыла о поклонниках в сети и показала роскошные фото из путешествия. Так, на одном из снимков Рози демонстрирует идеальную фигуру в крошечном коричневом купальнике в бассейне.

"Это просто идеальный пресс; недостижимая мечта для многих; шикарная фигура и шикарная женщина; самая красивая модель на свете; а какие же стройные ножки; пресс — это не главное для женщины; больше фото — ты прекрасна; чрезвычайная красота", — пишут фанаты модели в комментариях к фото.

Ангел Victoria's Secret показала, как должен выглядеть идеальный пресс (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная супермодель Джиджи Хадид снялась в необычной фотосессии, которая повергла в шок большинство поклонников звезды. На новой фотографии на плечах красавицы лежит обнаженная девушка.

Источник: ONLINE.UA Теги: Victoria’s Secret, модель, прес, фигура, Рози Хантингтон-Уайтли
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