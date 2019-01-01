Гендиректор Apple шокировал неожиданным признанием

Генеральный директор компании Apple Тим Кук обнародовал письмо, адресованное инвесторам. Он заявил, что доход за первый квартал 2019 финансового года составит 84 миллиарда долларов. Это значительно меньше прежнего прогноза – 89-93 миллиарда долларов, передает ONLINE.UA со ссылкой на ixbt.com.

Таким образом, компания все-таки признала падение спроса на смартфоны iPhone, что скажется на прибылях.

"В компании также сообщают, что не смогли предсказать степень замедления мировой экономики, особенно в Китае. Это повлекло за собой замедление продаж и уменьшение выручки от продаж продукции. Причем, при детальном рассмотрении выясняется, что все снижение дохода приходится в основном на смартфоны iPhone. При это другая продукция наоборот демонстрирует рост дохода на 19%", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что недавно Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X. Кроме новинок iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr в продаже остались только iPhone 7 и 8.Таким образом, компания полностью перестала продавать смартфоны, оснащены 3, 5-миллиметровым звуковым разъемом для подключения наушников.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после презентации новых смартфонов и "умных" часов акции компании Apple продемонстрировали стремительное падение.