Гендиректор Apple шокировал неожиданным признанием

Гендиректор Apple шокировал неожиданным признанием

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Тім Кук (фото — flickr.com)

Генеральный директор компании Apple Тим Кук обнародовал письмо, адресованное инвесторам. Он заявил, что доход за первый квартал 2019 финансового года составит 84 миллиарда долларов. Это значительно меньше прежнего прогноза – 89-93 миллиарда долларов, передает ONLINE.UA со ссылкой на ixbt.com.

Таким образом, компания все-таки признала падение спроса на смартфоны iPhone, что скажется на прибылях.

"В компании также сообщают, что не смогли предсказать степень замедления мировой экономики, особенно в Китае. Это повлекло за собой замедление продаж и уменьшение выручки от продаж продукции. Причем, при детальном рассмотрении выясняется, что все снижение дохода приходится в основном на смартфоны iPhone. При это другая продукция наоборот демонстрирует рост дохода на 19%", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что недавно Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X. Кроме новинок iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr в продаже остались только iPhone 7 и 8.Таким образом, компания полностью перестала продавать смартфоны, оснащены 3,5-миллиметровым звуковым разъемом для подключения наушников.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после презентации новых смартфонов и "умных" часов акции компании Apple продемонстрировали стремительное падение.

Источник: ONLINE.UA Теги: Apple, Тим Кук, продажи, техніка
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