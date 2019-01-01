В Кабмине рассказали, когда в Украине наконец-то отремонтируют дороги

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает отстроить украинские дороги за пять лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook главы Кабмина.
По словам главы правительства, качество украинских дорог стало лучше. “Я думаю, это заметили все водители, которые ездят Украиной”.
“Каждый год мы реконструируем и строим все больше дорог. На 2019 заложили в бюджет около 55 млрд грн на восстановление украинских дорог. На местные дороги выделяем 14,7 млрд грн. Планируем за 5 лет соединить все областные центрах качественными трассами”, — пишет Владимир Гройсман.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект № 7064 о предотвращении смертности на дорогах. Он предусматривает внесение в Уголовный кодекс новой статьи № 286-1 о нарушение ПДД нетрезвым человеком.