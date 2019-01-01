В Кабмине рассказали, когда в Украине наконец-то отремонтируют дороги

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает отстроить украинские дороги за пять лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook главы Кабмина.

По словам главы правительства, качество украинских дорог стало лучше. “Я думаю, это заметили все водители, которые ездят Украиной”.

“Каждый год мы реконструируем и строим все больше дорог. На 2019 заложили в бюджет около 55 млрд грн на восстановление украинских дорог. На местные дороги выделяем 14,7 млрд грн. Планируем за 5 лет соединить все областные центрах качественными трассами”, — пишет Владимир Гройсман.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вводит новые нормы ширины полос движения в украинских городах и селах. Указано, что нововведения касаются проектирования новых и реконструкции существующих улиц и дорог. Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения — около 3-3,25 метров — подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект № 7064 о предотвращении смертности на дорогах. Он предусматривает внесение в Уголовный кодекс новой статьи № 286-1 о нарушение ПДД нетрезвым человеком.