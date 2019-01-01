Епифаний объяснил, какой видит Православную церковь Украины через год

Епіфаній (фото — twitter.com)

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний утверждает, что уже через год Украина получит единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам народа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, после получения Томоса Православная церковь Украины будет работать над тем, чтобы другие православные церкви признавали ее автокефалию и независимость.Епифаний также добавил, что верит в укрепление ПЦУ в ближайшее время. Тогда к единой церкви придут все, кто "кто сейчас, к сожалению, сомневаются, до конца не верят, ожидают Томос, ожидают признания этого действия со стороны Константинополя и других православных церквей.