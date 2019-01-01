Епифаний объяснил, какой видит Православную церковь Украины через год

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний утверждает, что уже через год Украина получит единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам народа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.
По его словам, после получения Томоса Православная церковь Украины будет работать над тем, чтобы другие православные церкви признавали ее автокефалию и независимость.Епифаний также добавил, что верит в укрепление ПЦУ в ближайшее время. Тогда к единой церкви придут все, кто "кто сейчас, к сожалению, сомневаются, до конца не верят, ожидают Томос, ожидают признания этого действия со стороны Константинополя и других православных церквей.
"Я верю в то, что через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам нашего народа", — заявил он.
Митрополит отметил, что после получения Томоса первыми прежде всего независимость ПЦУ признают церкви греческой традиции, а уже потом – другие православные церкви.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что после того, как Украинская православная церковь получила автокефалию, оккупационные "власти" Крыма могут начать жестко мстить церкви УПЦ КП, расположенной на полуострове. С таким тревожным заявлением выступил Архиепископ Симферопольский и Крымский прежней УПЦ КП Климент.