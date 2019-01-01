"Все разрушила": мать Брэда Питта обратилась к Анджелине Джоли

"Все разрушила": мать Брэда Питта обратилась к Анджелине Джоли

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Анджеліна Джолі (фото -commons.wikimedia.org)

Мать известного голливудского актера Брэда Питта впервые прокомментировала развод ее сына с Анджелиной Джоли. 79-летняя Джейн Етта Питт обратилась к ней и обвинила ее в том, что та разрушила жизнь Брэда, передает ONLINE.UA со ссылкой на Radar Online.

Женщина довольно резко высказалась в адрес бывшей невестки. Мать Питта утверждает, что голливудская красавица сломила жизнь актера. По словам инсайдера, женщина убеждена, что Анджелина Джоли жестоко поступила с Брэдом Питтом и она, как мама, просто не может ей это простить. Также инсайдеры сообщили, что Джейн Етта Питт намерена взглянуть экс-невестке в глаза и сказать ей все, что она думает об этой ситуации.

Кроме того, мать Брэда добавила, что Анджелина была жестокой и часто использовала различные манипуляции.

Напомним, что скандальный развод звездной пары длится с 2016 года. После громкого заявления об их разрыве актеры никак не могут поладить.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли без сознания оказалась в больнице из-за сильного истощения. Результаты обследования показали, что Джоли полностью физически истощена. Близкие к красавице источники утверждают, что проблемы со здоровьем у актрисы уже давно.
Источник: ONLINE.UA Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, развод, Голливуд
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