Власти США назвали новую неожиданную угрозу для НАТО

Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен уверяет, что приобретение Анкарой российских
По его мнению, планы Анкары, которая является членом НАТО, на закупку российских ЗРК
"По моему мнению, у Турции есть простой выбор. Она может купить
F-35или С-400. Страна не может иметь и то, и другое", — подчеркнул политик.
Отметим, что ранее в Москве состоялись переговоры на высоком уровне по Сирии. На них Россия и Турция договорились о дальнейших шагах в связи с выводом войск США из Сирии. Сообщается, что Москва и Анкара достигли важных договоренностей относительно дальнейших шагов в Сирии после того, как США выведут свои войска. Россия и Турция подтвердили уважение территориальной целостности арабской республики и договорились продолжать координацию между военными после того, как американские войска покинут Сирию.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал срочную встречу с российским главой Владимиром Путиным по сирийскому вопросу.