Власти США назвали новую неожиданную угрозу для НАТО

Власти США назвали новую неожиданную угрозу для НАТО

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Фото: wikipedia.org

Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен уверяет, что приобретение Анкарой российских С-400 угрожает безопасности всех самолетов НАТО. Следовательно турецкая власть должна выбрать между приобретением американских истребителей F-35 и российских ЗРК С-400, передает ONLINE.UA со ссылкой на Ekathimerini.

По его мнению, планы Анкары, которая является членом НАТО, на закупку российских ЗРК С-400 будут угрожать безопасности не только американских истребителей F-35, но и потенциально всех воздушных судов НАТО.

"По моему мнению, у Турции есть простой выбор. Она может купить F-35 или С-400. Страна не может иметь и то, и другое", — подчеркнул политик.

Отметим, что ранее в Москве состоялись переговоры на высоком уровне по Сирии. На них Россия и Турция договорились о дальнейших шагах в связи с выводом войск США из Сирии. Сообщается, что Москва и Анкара достигли важных договоренностей относительно дальнейших шагов в Сирии после того, как США выведут свои войска. Россия и Турция подтвердили уважение территориальной целостности арабской республики и договорились продолжать координацию между военными после того, как американские войска покинут Сирию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал срочную встречу с российским главой Владимиром Путиным по сирийскому вопросу

Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, Турция, НАТО, оружие
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