Власти США назвали новую неожиданную угрозу для НАТО

Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен уверяет, что приобретение Анкарой российских С-400 угрожает безопасности всех самолетов НАТО. Следовательно турецкая власть должна выбрать между приобретением американских истребителей F-35 и российских ЗРК С-400 , передает ONLINE.UA со ссылкой на Ekathimerini.

По его мнению, планы Анкары, которая является членом НАТО, на закупку российских ЗРК С-400 будут угрожать безопасности не только американских истребителей F-35 , но и потенциально всех воздушных судов НАТО.

"По моему мнению, у Турции есть простой выбор. Она может купить F-35 или С-400 . Страна не может иметь и то, и другое", — подчеркнул политик.

Отметим, что ранее в Москве состоялись переговоры на высоком уровне по Сирии. На них Россия и Турция договорились о дальнейших шагах в связи с выводом войск США из Сирии. Сообщается, что Москва и Анкара достигли важных договоренностей относительно дальнейших шагов в Сирии после того, как США выведут свои войска. Россия и Турция подтвердили уважение территориальной целостности арабской республики и договорились продолжать координацию между военными после того, как американские войска покинут Сирию.