Dexit близко: в Германии выдвинули Евросоюзу жесткий ультиматум

Скандальная правопопулистская партия "Альтернативы для Германии" заявила, что к 2024 году Евросоюз должен быть "полностью изменен", а в другом случае Германия должна рассмотреть возможность выхода из блока. Это указано в программе политической силы, передает ONLINE.UA со ссылкой на Die Welt.

На данный момент состав Европейского Парламента – 751 член, а они призывают сократить его до 100 депутатов, которые избираются национальными парламентами, отказаться от европейских выборов и восстановить национальные валюты.

"Если наши фундаментальные подходы реформирования в существующей системе ЕС не могут быть реализованы в рамках одного законодательного периода, то программный комитет партии считает "Dexit" до 2024 года абсолютно необходимым", — сказано в программе.

Кроме того, AfD также хочет присоединиться к партиям, которые защищают Европу от того, что они считают "исламизацией".

К слову, выборы в Европарламент должны пройти 23-26 мая 2019 года.