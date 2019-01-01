Dexit близко: в Германии выдвинули Евросоюзу жесткий ультиматум

Dexit близко: в Германии выдвинули Евросоюзу жесткий ультиматум

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Фото: flickr.com

Скандальная правопопулистская партия "Альтернативы для Германии" заявила, что к 2024 году Евросоюз должен быть "полностью изменен", а в другом случае Германия должна рассмотреть возможность выхода из блока. Это указано в программе политической силы, передает ONLINE.UA со ссылкой на Die Welt.

На данный момент состав Европейского Парламента – 751 член, а они призывают сократить его до 100 депутатов, которые избираются национальными парламентами, отказаться от европейских выборов и восстановить национальные валюты.

"Если наши фундаментальные подходы реформирования в существующей системе ЕС не могут быть реализованы в рамках одного законодательного периода, то программный комитет партии считает "Dexit" до 2024 года абсолютно необходимым", — сказано в программе.

Кроме того, AfD также хочет присоединиться к партиям, которые защищают Европу от того, что они считают "исламизацией".

К слову, выборы в Европарламент должны пройти 23-26 мая 2019 года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила правительство Великобритании в "жалкой трусости" из-за отсрочки ключевого голосования в парламенте по соглашению о Brexit.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: ФРГ, ЕС, выход с ЕС, реформы
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