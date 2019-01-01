Скандальная Лобода наконец-то показала, от кого родила ребенка

Скандальная Лобода наконец-то показала, от кого родила ребенка

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Світлана Лобода (фото — instagram.com)

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая часто выступает в России и получает там награды, подтвердила слухи о романе с немецкой рок-звездой Тиллем Линдеманном. Артистка впервые опубликовала в блоге их совместное фото, передает ONLINE.UA.

Как известно, роман Светланы Лободы с таинственным незнакомцем в СМИ обсуждают уже больше года. Журналисты предполагали, что артистка закрутила роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, от которого родила вторую дочку Тильду. И хотя Светлана Лобода не комментирует слухи, однако на ее странице в Instagram появилось своеобразное подтверждение этого.

В день рождения Тилля Линдеманна певица опубликовала их совместное фото. Вероятно, снимок сделан во время второй беременности звезды, ведь в приталенном черном платье виднеется округлившийся живот. Артистка нежно прижалась к мужу, одетому в халат медика. Хоть его лицо было прикрыто маской, все же видно, что это именно Тилль Линдеманн.

"С днем рождения, мой лучший в мире врач",– написала Светлана Лобода.

Скандальная Лобода наконец-то показала, от кого родила ребенка (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 8 июня состоялась премьера нового клипа скандальной украинской певицы Светланы Лободы, который был снят ее на последних сроках беременности. В музыкальном ролике артистка демонстрирует зажигательные танцы с большим животом, чем и шокировала поклонников.

Источник: ONLINE.UA Теги: Лобода, Тілль Ліндеманн, фото, дети
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