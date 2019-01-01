Известна программа получения Томоса

Известна программа получения Томоса

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Фото: wikipedia.org

5-6 января официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турецкую Республику для получения Томоса. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает ONLINE.UA.

Указано, что в делегации также примут участие митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и спикер парламента Андрей Парубий.

"Программой визита в Стамбул предусмотрено 5 января встреча Порошенко и Парубия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем. Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом и в молитве в Патриаршем Храме Св.Георгия", — сказано в сообщении.

По завершению процедуры прозвучат заявления.

6 января президент Украины и члены делегации примут участие в церемонии вручение Томоса Божественной Литургии (будет совместное отправлениЕ Вселенским патриархом Варфоломеем и Митрополитом Епифанием), и церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской православной церкви нужно покинуть страну, вызывают недоумение.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Томос, церковь, автокефалия
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