Как Россия готовилась к атаке на Азове - опубликованы данные ЕС

В течение последних лет власти РФ активно развивали свою дезинформационную кампанию относительно Азовского моря. Подготовка информационного поля для реальных событий началась еще в конце 2017 года, а в конце 2018 появился результат – захват украинских кораблей, передает ONLINE.UA со ссылкой на EUvsDisinfo.

Данный проект занимается борьбой с дезинформацией со стороны России. Там отмечают, что к агрессии Кремль готовился давно. Серьезная эскалация возле Керченского пролива с захватом кораблей являются результатом долгой работы российских пропагандистов.

"Конец года сопровождался серьезной эскалацией в Азовском море, когда Россия захватила три украинские корабли и их команду после открытия огня 25 ноября. Но дезинформационная кампания относительно Азовского моря началась более года назад и постепенно становилась более интенсивной", — говорится в сообщении.

Также указано, что в августе 2017 года российская пропаганда стала распространять фейк о том, что Украина углубляет дно Азовского моря. Это якобы делалось для прихода НАТО.Немного ранее РФ запустили фейк о том, что Украина якобы занимается отравлением холерой Азовского моря, а в сентябре 2018 года – новый фейк про "инициированные Западом провокации на побережье Азовского моря".

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.