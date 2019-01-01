"У России остался последний шанс": в НАТО выступили с важным заявлением

Єнс Столтенберг (фото — flickr.com)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия еще имеет возможность вернуться к выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает ONLINE.UA со ссылкой на DPA.

"Важно то, что сейчас Россия имеет последний шанс. Если Россия не вернется к исполнению, тогда у нас большая проблема, потому что тогда договор ДРСМД разрушается", — сказал Столтенберг.

К сожалению, генсек не уточнил, как именно будет реагировать Альянс, если Россия не вернется к исполнению договора.

"У НАТО есть много возможных путей реагирования. Но я не буду говорить про различные элементы, потому что если я начну спекулировать про различные потенциальные элементы реакции НАТО, я думаю что только усложню ситуацию", — добавил он.

Как известно, в начале декабря США дали России 60 дней на возврат к исполнению договора. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон прибегает к такому шагу, и заявил, что Россия еще может спасти договор. Власть РФ считает надуманным повод, который приводят США для выхода из договора.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался серьезным прорывом в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить безопасность России на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.