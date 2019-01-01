"Батькивщина" отметила особый цинизм в призыве Порошенко к честным выборам

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Комментарий относительно призыва Петра Порошенко ко всем политическим силам собственным примером «установить достойный стандарт свободного и честного волеизъявления» в рамках президентской избирательной кампании появился на сайте политической партии «Батькивщина», сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА «Интерфакс-Украина».

"Нынешний глава государства быстро понял, что власть, которая не заботится о народе, может держаться только на обмане и силе. Применение админресурса и использование подконтрольных силовиков для давления на оппонентов, запугивание бюджетников и банальный подкуп – вот настоящие ценности, на которые делает ставку нынешний режим. Чтобы потом легализовать нужный результат с помощью лояльных СМИ и ЦИК", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте партии.

В "Батькивщине" считают, что особый цинизм в призыве Порошенко заключается в том, что "защитить выборы от гибридных вызовов» просит человек, которая пыталась использовать войну как инструмент для срыва выборов".

"И только совместная и своевременная реакция украинского общества и по-настоящему преданных демократическим ценностям политических сил вкупе с жесткой позицией западных лидеров не позволили ему это сделать", — говорится в сообщении. При этом в партии заявляют, что сейчас технологи Порошенко готовят почву для масштабных фальсификаций, традиционно прикрывая это пишномовною патетикой.

"Понимая, что 5 лет бездарного управления не оставили нынешнему президенту шансов не то что на переизбрание, но и на выход во второй тур, его технологи сейчас активно готовят почву для масштабных фальсификаций, традиционно прикрывая это пишномовною патетикой. Так же как бизнес на крови – призывами к патриотизму", — подчеркивают в "Батькивщине".