Курс валют на сегодня 5 января - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 5 января - доллар не изменился, евро не изменился

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На субботу, 5 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 5 января цена доллара США составит 27 гривен 51 копейка. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 22 копейки.

В пятницу, 4 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.805/27.785 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.64/31.61 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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