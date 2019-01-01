Бойцы ВСУ ответили на провокации боевиков на Донбассе: враг понес немалые потери

Бойцы ВСУ ответили на провокации боевиков на Донбассе: враг понес немалые потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики продолжают провоцировать украинских военных на Донбассе, но бойцы ВСУ надежно контролируют противника, придерживаясь условий новогоднего перемирия. В ответ на провокации они применяют дежурные огневые средства, в результате чего враг несет потери.

Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 4 января, боевики трижды открывали огонь по позициям ООС. Они обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия украинских защитников в районе хутора Вольный на Луганском направлении и возле Водяного на Мариупольском направлении.

В ходе боевых действий ни один украинский военный не получил ранения. По данным разведки, у противника немалые потери — сообщается о двух уничтоженных и одном раненом боевике.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что один из главарей "ДНР" признался в зависимости от Кремля и в том, что боевики воюют под контролем советника президента РФ Владислава Суркова.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, бои, боевики, провокации, втрати, ООС
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