На Фанар уже доставили оригинал Томоса для Украины: дальнейшие шаги Варфоломея и церкви

На Фанар уже доставили оригинал Томоса для Украины: дальнейшие шаги Варфоломея и церкви

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Фото: flickr.com

Иконописец и каллиграф, иеромонах Лука из монастыря Ксенофонт, что на Афоне, привез изготовленный им Томос для Украины. Оригинал важного церковного документа, каллиграфически оформленного на пергаменте, принял Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Константинополе, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу Бигорского монастыря в Македонии.

На Фанар уже доставили оригинал Томоса для Украины: дальнейшие шаги Варфоломея и церкви (1) Иеромонах Лука из монастыря Ксенофонт изготовил Томос для Украины (фото — bigorski.org.mk)

Уже 5 января в Стамбуле состоится церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем в присутствии президента Украины Петра Порошенко и Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. В воскресенье, 6 января, после божественной литургии Томос об автокефалии вручат митрополиту ПЦУ Епифанию.

7 января, Томос об автокефалии ПЦУ выставят в Киеве, в Малой Софии, где каждый желающий сможет увидеть документ в любой день с 8:00 до 18:00. Также на Рождество митрополит Епифаний проведет праздничное богослужение, которое будут транслировать на экране на Софийской площади.

Напомним, делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко оуже прибыла в Турецкую Республику для получения Томоса. Они примут участие в церемонии вручение Томоса Божественной Литургии (будет совместное отправление Вселенским патриархом Варфоломеем и Митрополитом Епифанием), и церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Епифаний объяснил, какой видит ПЦУ через год.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, автокефалия, Томос, фанар, Константинополь, патріарх Вапфоломей, Епифаній, Православная церковь Украины
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