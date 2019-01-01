Послание Америки Кремлю: в NASA наконец отказались от встречи с главой Роскосмоса

Дмитро Рогозін (фото — kremlin.ru)

Директор американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн отменил визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, который должен был состоятся в феврале 2019 года. Причиной тому стала его причастность к незаконной аннексии Крыма со стороны России, передает ONLINE.UА со ссылкой на USA Today.

По данным источника, глава NASA принял решение по Рогозину под давлением конрессменов, которые настаивали на отмене и переносе визита главы Роскосмоса в США. Об этом решении NASA уже официально уведомило российское космическое агентство без указания новой даты визита.

Отмечается, что с критикой в адрес Брайденстайна, который пригласил Рогозина в США, выступили сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джинн Шехин, член комитета по ассигнованиям, который финансирует NASA.

"Послание Америки Кремлю должно быть однозначным — у действий есть последствия. Приглашение администратора Брайденстайна Дмитрию Рогозину, одному из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии против соседей, обесценивает наше послание и подрывает основные цели национальной безопасности США", — подчеркнула Шехин.

Напомним, Рогозину, несмотря на то, что он является одним из десятков россиян против которых были введены санкции администрацией президента США Барака Обамы за участие в аннексии Крыма, министерство финансов США в июне 2018 года предоставило разрешение на посещение США. Для этого его временно вывели из-под американских санкций, чтобы он смог совершить поездку в США по приглашению NASA. Это приглашение главы Роскосмоса вызвало бурю критики в Вашингтоне.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Рогозин угрожал Западу "Сатаной" — баллистическими ракетами, которые "порвут любую противоракетную оборону США".