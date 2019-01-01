Трамп пригрозил ввести в США чрезвычайное положение: что случилось

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп допускает введение чрезвычайного положения в стране ради финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме после встречи с демократами в Конгрессе, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Reuters.

Американский галва считает, что чрезвычайное положение в США сможет поставить точку в конфликте между ним и демократами в Конгрессе по поводу строительства стены на границе с Мексикой, поскольку позволит добиться финансирования проекта в обход конгресса. Эксперт по вопросам бюджета Тодд Харрисон уже прокомментировал идею Трампа. Он считает, что финансирование строительства стены таким образом будет не законным.

"Это противозаконно — использование денег для целей, отличных от тех, на которые они были направлены, без получения предварительного разрешения Конгресса. Я не думаю, что объявление чрезвычайной ситуации в этом случае могло бы изменить ситуацию", — пояснил Харрисон.

Эксперт также убежден, что намерение Трампа ввести чрезвычайное положение в США также вызовет жесткое сопротивление со стороны Минобороны, где будут мощно противостоять Трампу в попытках использовать миллиарды долларов военного финансирования для чего-то другого, кроме военных целей.

В Демократической партии также заявили, что считают "абсолютно неприемлемым" использовать чрезвычайное положение в США, чтобы построить стену на границе с Мексикой за счет военных средств. Демократы подчеркнули, что если Трамп решится на введение ЧП в США, то они будут оспаривать действия его администрации в суде.

Следует напомнить, что в США в конце года наступил шатдаун из-за того, что в Сенате не смогли согласовать проект бюджета страны. Главными разногласиями между демократами и республиканцами стали планы Трампа построить стену на границе с Мексикой, на что президент США требует выделить почти 6 млрд долларов.

Несмотря на то, что в США временно приостановлена работа госучреждений, среди которых Госдеп, Министрество юстиции, департаменты внутренней безопасности, транспорта и внутренних дел, Трамп не готов октазываться от своих планов. Он даже пригрозил демократам продолжить "шатдаун" на месяцы или на годы, если это будет необходимо для того, чтобы на границе США и Мексики была построена стена.

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