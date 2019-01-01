Прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежно: в Украине сделали громкое заявление

Прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежно: в Украине сделали громкое заявление

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Фото: wikipedia.org

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией будет прекращено в любом случае. Уже сейчас количество поездок украинцев в России поездами значительно сократилось.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией будет прекращено так или иначе — или решением правительства, или по факту никто не будет ездить в РФ",— заявил Омелян, подчеркнув, что количество поездок украинцев ж/д транспортом в РФ "неумолимо сокращается".

Он напомнил, что Киев уже рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Омелян не исключает, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято в этом году. В "Укрзализныце" ранее заявляли, что готовы выполнить "любое решение сверху".

Напомним, в декабре 2018 года Министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Грузовые перевозки инициатива не затрагивает.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине предложили прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Россия, поезда, пассажирское сообщение, припинення
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