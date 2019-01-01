Порошенко в Стамбуле встретился с Эрдоганом: что обсуждали

Петро та Марина Порошенко на зустрічі з Реджепом Ердоганом та його дружиною (фото — twitter.com/poroshenko)

В субботу, 5 января, президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле перед церемонией подписания Томоса об автокефалии для ПЦУ встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Их переговоры состоялись в Вахдеттине, сообщает ONLINE.UА.

На своей странице в соцсети Петр Порошенко опубликовал фото со встречи с Эрдоганом. На снимке он запечатлен вместе с супругой Мариной Порошенко. Президента Турции также сопровождает жена.

В рамках переговоров с Эрдоганом Порошенко обсудил с ним пути укрепления стратегического партнерства между Турцией и Украиной, усиление координации взаимодействия на международной арене, а также перспективы подписания двухстороннего соглашения по зоне свободной торговли.

Также в ходе встречи Порошенко поблагодарил Эрдогана за сотрудничество по принятой в декабре Генассамблеей ООН резолюции, в которой осуждается милитаризация российской стороной Крыма и Азова.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 5 января на Фанаре будет подписан Томос об атокефалии Украины. 6 января исторический документ будет вручен главе ПЦУ митрополиту Епифанию, а 7 января на Рождество Томос выставят в Киеве, в Малой Софии, где каждый желающий сможет увидеть документ в любой день с 8:00 до 18:00.