Поставим с Путиным окончательную точку: премьер Японии сделал неожиданное заявление по мирному договору с РФ

Поставим с Путиным окончательную точку: премьер Японии сделал неожиданное заявление по мирному договору с РФ

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Володимир Путін та Сіндзо Абе (фото — kremlin.ru)

В переговорах по мирному договору между Японией и Россией наступил решающий момент. В официальном Токио рассчитывают, что на ближайших переговорах премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин поставят окончательную точку в территориальном споре.

Об этом заявил глава японского правительства 5 января, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Kyodo.

Абэ напомнил, что уже в конце января 2019 года он поедет в Россию, чтобы продвинуть вперед переговоры с Кремлем по мирному договору и территориальному спору по Курильским островам.

"Отныне настал решающий момент в переговорах. Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом Путиным руками", — заявил Абэ.

Японский премьер не уточнил детали предстоящих переговоров с Путиным, но выразил уверенность, что Токио и Москве удастся достигнуть договоренностей и заключить мирный договор на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Более полувека Японии и России не удается его заключить из-за территориального спора по островам Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группе островов Хабомаи. Эти острова являются японской территорией, но Россия считает их своими из-за того, что часть Курильских островов была включена в состав СССР после Второй мировой войны, что до сих пор оспаривает Токио.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Россия готовит провокационное размещение боевых ракет на спорных Курилах.

Источник: ONLINE.UA Теги: Синдзо Абэ, Владимир Путин, Россия, Япония, мирный договор, територіальна суперечка, Курильские острова
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