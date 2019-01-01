Исторический момент: онлайн-трансляция церемонии подписания Томоса об автокефалии для Украины

Исторический момент: онлайн-трансляция церемонии подписания Томоса об автокефалии для Украины

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Підписання Томосу об автокефалії України в Стамбулі (фото — скріншот відео)

В субботу, 5 января, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подпишет Томос об атокефалии для Православной церкви Украины. Онлайн-трансляцию церемонии с историческим моментом ведет телеканал Прямой, передает ONLINE.UА.

На церемонии присутствуют президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, которые в составе украинской делегации прибыли в Стамбул.

Исторический момент: онлайн-трансляция церемонии подписания Томоса об автокефалии для Украины (1) Делегация Украины приехала в Стамбул на церемонию подписания Томоса об автокефалии ПЦУ (фото — facebook.com)

На следующий день после подписания Томоса, Варфоломей вручит митрополиту Епифанию исторический церковный документ, который откроет новую эру в истории мирового православия. После этого Томос привезут в Киев, где выставят в Софийском соборе, где каждый желающий сможет увидеть исторический документ.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, который провозласил создание единой поместной православной церкви Украины. Ее предстоятелем выбрали митрополита Епифания, которому уже завтра Вселенский патриарх вручит Томос об автокефалии.

Церемония подписания Томоса об автокефалии для Украины — онлайн-трансляция (видео):

 

Ранее ONLINE.UА сообщал, что на Фанар уже доставили оригинал Томоса об автокефалии для Украины, который изготовил иконописец и каллиграф, иеромонах Лука из монастыря Ксенофонт, что на Афоне.

Источник: ONLINE.UA Теги: Томос, автокефалия, Украина, Православная церковь Украины, подписание, Стамбул, Вселенский патриархат, Варфоломей, видеоновости, онлайн трансляция
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