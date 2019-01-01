Сенсационно обыграла пятую ракетку мира: украинка прорвалась в финал престижного турнира WTA

Леся Цуренко (фото — twitter.com)

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в финал турнира серии WTA Premiere в Брисбене. Она сенсационно обыграла пятую ракетку мира, японку Наоми Осаку, благодаря чему впервые в карьере сыграет в финале престижного турнира.

Видео сенсационной победы Цуренко в полуфинале турнира WTA в Брисбене опубликовали в сети, передает ONLINE.UА.

Полуфинальный матч Цуренко — Осака длился чуть более часа и завершился со счетом 6:2, 6:4. На счету Цуренко в этой игре 6 эйсов и 2 двойных ошибки. Леся сделала 3 брейка, ее соперница ни одного. Сенсационная победа в полуфинале турнира WTA Premiere в Брисбене, призовой фонд которого составляет 1 млн долларов, позволила Цуренко установить новый личный рекорд — она поднялась минимум на 24 место в рейтинге WTA.

В финале турнира в Брисбене соперницей Леси Цуренко станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия), которые за место в финале сразятся во втором полуфинале турнира.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала сенсационную победу на турнире Premier 5.