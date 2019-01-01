Этого момента долгие годы ждали украинцы: Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію України (фото — facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

В субботу, 5 января, произошло еще одно важное историческое событие, которого долгие годы ждали украинцы — Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, которая стала 15-й поместной православной церковью в мире, сообщает ONLINE.UА.

Торжественная церемония подписания Томоса доя Украины проходила в присутствии президента Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия, бывшего президента Виктора Ющенко и других гостей. Перед этим была проведена молитва в Патриаршем храме Св.Георгия, после которой Варфоломей встретился с Порошенко и Епифанием.

Завтра, 6 января, Варфоломей официально вручит подписанный Томос митрополиту Епифанию. Затем исторический церковный документ привезут в Киев. Его выставят в Софийском соборе уже на Рождество 7 января. Каждый желающий сможет в свободном доступе ознакомиться с Томосом.

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив показал в сети фото Томоса об автокефалии Украины, который 5 января подписал патриарх Варфоломей. Исторический церковный документ держат в руках представители украинской делегации, которая отправилась в Стамбул для участия в торжественной церемонии подписания и вручения главного документа о независимости Православной церкви Украины, создание которой провозгласили 15 декабря 2018 года в Киеве на Объединительном соборе.

Томос об автокефалии Украины (фото — facebook.com/skubiv)

Ранее ONLINE.UА публиковал онлайн-трансляцию подписания Томоса об автокефалии для Украины в Стамбуле.