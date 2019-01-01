Переход приходов Московского патриархата в ПЦУ: Парубий сделал важное заявление

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Уже в январе 2019 года депутаты Верховной Рады рассмотрят законопроект, который законодательно урегулирует переход приходов Московского патриархата в Православную церковь Украины, Томос об автокефалии которой 5 января торжественно подписал Вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, комментируя историческое событие официального предоставления независимости украинской церкви, сообщает ONLINE.UА.

Парубий подчеркнул, что в законодательстве Украины нужно очень подробно прописать юридическую правильность перехода приходов МП в ПЦУ.

"Необходимо упорядочить «юридические моменты», каким образом должны происходить переходы приходов в другую церковную юрисдикцию: каким голосованием, каким должен быть кворум. Уже в январе на ближайшей сессии, я надеюсь, эти процедуры будут юридически урегулированы", — заявил Парубий.

Он уточнил, что уже 40 приходов МП перешли в единую поместную Православную церковь Украины. После того, как Украина получит Томос об автокефалии, который Варфоломей вручит Епифанию 6 января, по мнению Парубия, процесс присоединения будет увеличиваться.

Парубий также напомнил, когда УПЦ МП должна сменить название. По его словам, переименование должно состояться в сроки, установленные соответствующим законом, несмотря судебные тяжбы по обжалованию этого закона со стороны представителей УПЦ МП.

"Закон (о переименовании УПЦ МП — ред.) вступил в силу, закон является действующим. Провокаторы могут подавать жалобы, могут пытаться через суд его обжаловать, но закон является принятым. Судебные тяжбы могут быть длительные. Это ни в коей мере не влияет на решения и силу закона. И все действия в отношении переименования должны происходить в соответствии с теми сроками, которые указаны в законе", — сказал Парубий.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в Стамбуле состоялось историческое событие, которого ждали долгие годы украинцы — Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, который уже 6 января вручит предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.