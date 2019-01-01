Что прописано в Томосе об автокефалии Православной церкви Украины: обнародован текст подписанного документа

Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію України (фото — facebook.com)

Посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины на украинском языке. Этот исторический церковный документ 5 января подписал вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле — этим Томосом предоставлена автокефалия ПЦУ, создание которой провозгласили 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве, сообщает ONLINE.UА.

"Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем I в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", — подписал текст Томоса Сибига.

Томос об автокефалии ПЦУ (фото — twitter.com/andrii_sybiha)

Напомним, подписанный Томос об автокефалии ПЦУ Варфоломей официально вручит Епифанию 6 января. На Рождество этот церковный документ привезут в Украину и разместят в Софийском соборе в Киеве.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ 5 января в Стамбуле. На торжественной церемонии подписании документа присутствовали президент Украины Петр Порошенко с женой, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и многие другие гости.