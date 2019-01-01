Трагично для Варфоломея: в РПЦ скандально отрегировали на подписание Томоса об автокефалии Украины

Фото: pixabay.com



Подписав Томоса об автокефалии Украины, патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол".

Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя историческое церковное событие, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на ТАСС.

"Подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию", — заявил представитель патриарха Кирилла.

Тем самым Волков в очередной раз озвучил позицию РПЦ по предоставлению Томоса об автокефалии для Украины. Представитель патриарха Кирилла напомнил, что РПЦ не признает "созданную раскольническую православную структуру", а единственной канонической церковью в Украине считает УПЦ МП.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, который уже 6 января вручит митрополиту Епифанию, предстоятелю единой поместной Православной церкви Украины. После подписани важного церковного документа Варфоломей обратился к украинцам. Он заявил, что Вселенский патриархат восстанавливает причастие миллионов верующих на украинской земле, которые внезапно оказались вне каноничности и общения, не имея в том своей вины.

"Сегодня с благодати Господней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле, которые внезапно оказались вне каноничности и общения, не имея в том своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как их настоящая мать — та самая церковь, которая когда-то привела их к христианскому крещению — в отличие от их мачехи", — заявил Варфоломей, подчеркнув, что после предоставления автокефалии Украинская церковь становится свободной от любого внешнего давления и вмешательства.

Ранее ONLINE.UА публиковал текст Томоса об автокефалии ПЦУ на украинском языке.