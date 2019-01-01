Это удар по нашим надеждам: у Путина выдвинули шокирующие обвинения Украине

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Подписание патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии ПЦУ является "откровенно наглыми враждебынми действиями Киева под покровительством США против России". Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на росСМИ.

"Это удар по нашим надеждам, надеждам всех православных христиан на сохранение церковного единства от расколов, от политиканствующих иерархов. Последствия раскола будут очень длительными для всех поместных церквей. Сейчас очень важно, чтобы все православные верующие всех поместных церквей поддержали Русскую православную церковь. Надеюсь, что иерархи церквей, верующие, православные политики всего мира смогут найти ответы на эти откровенно наглые враждебные действия под покровительством США", — заявил российский парламентарий.

В Совете Федерации России подписание Томоса об автокефалии Украины и вовсе назвали политическим, а не церковным актом, который "разрушил единство православия". В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что последствия "раскола" будут иметь "катастрофический характер для Украины и ее народа".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в РПЦ скандально отреагировали на подписание Томоса об автокефалии ПЦУ в Стамбуле. Там заявили, что патриарх Вафоломей после подписания Томоса "окончательно оторвал себя от мирового православия".