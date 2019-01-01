"С нарушением всех правил и канонов": появилась реакция УПЦ МП на подписание Томоса об автокефалии ПЦУ

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Подписание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины произошло с нарушением всех правил и канонов. Таким образом на историческое событие отреагировали в УПЦ МП, передает ONLINE.UА со ссылкой на ТАСС.

"Этот документ создан и подписан с игнорированием абсолютно всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все остальные поместные церкви", — заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

Он заявил, что не только УПЦ МП, но и ряд других поместных церквей осуждают "незаконные" действие Контантинопольского патриархата, который предоставил независимость ПЦУ. Климент, как и представитель РПЦ, назвал патриарха Варфоломея, подписавшего Томос, "служителем раскольникам".

Напомним, патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ 5 января в Стамбуле. После этого он обратился к украинцам, уверив их, что несмотря на сильное давление, всегда будет поддерживать Православную церковь Украины. Варфоломей в своем выступлении подчеркнул, что украинцы семь веков ждали независимости украинской православной церкви и наконец стали свободными от любого внешнего давления и вмешательства.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в Госдуме РФ назвали "откровенно враждебными действиями" подписание Томоса об автокефалии Украины, что стало "ударом по надеждам" Москвы.